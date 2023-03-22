عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يصدر كتابه قريبًا.. عالم آثار شهير يوثق تاريخ فتح مصر الحقيقي|تفاصيل

صدى البلد

يصدر قريبًا للدكتور محمد حمزة العميد السابق لكلية الآثار جامعة القاهرة كتاب «المؤرخ.. قراءة جديدة في السجل التاريخي والأثري لمصر والشرق الأدنى». 


يعالج الكتاب العديد من القضايا التاريخية، والدينية، والملفات الشائكة، والحلقات والفجوات التاريخية التي لم تحسم بعد؛  ويأتي على رأسها تاريخ الأنبياء والقصص القرآني؛ ورحلة العائلة المقدسة في مصر وضبط وتحقيق وتدقيق تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاريخ بعثته لأول مرة وحملة الفيل، وكذلك وتحديد تاريخ انتصار الفرس على الروم بدقة لأول مرة وانتصار الروم على الفرس في بضع سنين كما ورد في مطلع سورة الروم وعلاقة ذلك بالتاريخ الإسلامي المبكر.

 

عمره 292 عاما.. كمان بلطيق ثالث أغلى آلة موسيقية في العالم|تفاصيل

تدمير أحدث أعمال بانكسي على الساحل البريطاني| تفاصيل

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

أشبه بالقطب الجنوبي.. اكتشاف أنهار جليدية استوائية على سطح المريخ| تفاصيل

دراسة حديثة.. هل كانت والدة ليوناردو دافنشي من عبيد آسيا؟

هشام عطوة: متابعة دورية لسرعة إنجاز أعمال التطوير بمواقع قصور الثقافة

بينالي دبي للخط يبدأ استقبال أعمال الفنانين العرب والأجانب

بيت السناري يستضيف ندوة همسات الروح.. السير على دروب الحقيقة

تسلم حديثة للعثور على الحضارات المفقودة منذ زمن طويل في كل بقاع العالم

تاريخ فتح مصر الحقيقي 

 

ويتناول الكتاب أيضًا تاريخ فتح مصر حيث يرجح أن فتح مصر لم يكن عام 20 -21 هجرية، كما هو شائع ومعروف وذلك اعتمادًا على الأدلة الأثرية المتوافرة حتى الآن؛ وفي الجزء الثالث من هذا الكتاب يعالج الكتاب  موضوعا على جانب كبير من الخطورة و الأهمية على  الأمن القومى المصري وهو علم المصريات متى وأين وكيف ولماذا وماهو المقصود، والمغزى الحقيقي  من صياغة هذا المصطلح في القرن 19م، وكيف حققت المتاحف الأربعة الرئيسة ذلك التوجه في القرن 19م، وأوائل القرن 20م؛  كما يتناول هذا الجزء دراسة المتحف القومى الأول للحضارة المصرية الذي يرسي الأساس العلمي لمصطلح علم المصريات الحقيقي الذي يجب تعميمه وانتشاره وهو أنه يقصد بهذا المصطلح تاريخ وحضارة وآثار وثقافة وتراث مصر من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري، عام 1953م وهو ما يتوافق مع الدستور وقانون الآثار 117لسنة 1983م وتعديلاته.


وعلى ذلك فهذا الكتاب يحسم الخلاف بين الفقيه، وعالم الآثار، ويفتح الأبواب على مصراعيها لقراءات جديدة،  وبحث وفحص، وتحليل، ودراسة، الكثير من الثغرات، والفجوات، والحلقات المفقودة، في تاريخ مصر والشرق الأدني وفق المنهج العلمي السليم، وهو المنهج التكاملي النقدي التحليلي المقارن للمصادر المباشرة وغير المباشرة على السواء.

فتح مصر تاريخ فتح مصر الحقيقي محمد حمزة جامعة القاهرة المؤرخ مصر الشرق الأدنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

عاجل .. زلزال يضرب مدينة أسوان بقوة 4 درجات بمقياس ريختر

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

عمره 292 عاما.. كمان بلطيق ثالث أغلى آلة موسيقية في العالم|تفاصيل

تدمير أحدث أعمال بانكسي على الساحل البريطاني| تفاصيل

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

أشبه بالقطب الجنوبي.. اكتشاف أنهار جليدية استوائية على سطح المريخ| تفاصيل

دراسة حديثة.. هل كانت والدة ليوناردو دافنشي من عبيد آسيا؟

هشام عطوة: متابعة دورية لسرعة إنجاز أعمال التطوير بمواقع قصور الثقافة

بينالي دبي للخط يبدأ استقبال أعمال الفنانين العرب والأجانب

ترشيحاتنا

سكب عليه مادة سريعة الاشتعال.. بريطانيا تعتقل مهاجمًا أحرق رجلاً

ناقد رياضي يثير الجدل: لاعبون كبار سيرحلون عن الزمالك نهاية الموسم

أبرزها البكاء والالتفات.. أمور مباحة وأخرى محظورة أثناء الصلاة

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 22-3-2023

الرئيس الفرنسي: استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد إذا أردنا احترام مؤسساتنا

سوريا.. عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

3 نصائح لمرضى السكري فى رمضان | تضمن لك الصيام بنجاح

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ