أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

اكتشف علماء الآثار ما يعتقدون أنه بقايا فيلا رومانية وحمام تحت أرض مخصصة لمتجر سوبر ماركت ببريطانيا، واعتبرت شركة Oxford Archaeology، والتي نفذت العمل لصالح شركة Angle Property المطورة، أن هذه الفسيفساء تعد بقايا أثرية ذات أهمية عالية.

تفاصيل كشف بريطانيا الغامض

وتم إجراء الحفر بسبب قرب الموقع من الموقع الروماني الحالي، وقال الأثريون إن الفسيفساء تتميز "بألوان نابضة بالحياة وأنماط زخرفية معقدة، إذ تتكون من البلاط الأحمر والأبيض والأزرق، حيث يعتقد أن الكثير من الأعمال الفنية القديمة تمتد تحت طريق وارينجتون، لذا لا يمكن التحقيق فيها بشكل كامل.

تجاوز التوقعات

من جانبه قال جون بوثرويد، كبير مديري المشروع في أكسفورد للآثار: «توقعنا بعض الآثار الرومانية البارزة، لكن اكتشاف هذه الفسيفساء الرائعة تجاوز بكثير توقعاتنا».

من جانبه قال أنتوني ويليامسون، المدير التنفيذي لشركة Angle، «الاكتشاف فاجأنا جميعًا» ووعد بأنه «سيتم تسجيله بالكامل ونشر معلومات عنه».