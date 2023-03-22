عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمل فني عملاق يثير قلقاً داخل هونج كونج | تفاصيل

صدى البلد

أثار العمل الفني العملاق، الذي صمّمه المصوّر الفرنسي JR في هونج كونج، بعنوان "Giants: Rising Up"، انتقادات واسعة لدى شريحة من أساتذة الفينج شوي في المدينة، فضلاً عن الممارسين والمؤمنين بالفن التقليدي للميتافيزيقيا الصينية، والعرّافين، بسبب ما اعتبروه "فألاً سيئاً يرمز إلى شخص يسقط نحو الأسفل من مسافة عالية".

يبلغ ارتفاع التمثال 12 متراً وعرضه 12 متراً، وهو المجسّم الأوّل للفنان الشهير في آسيا ضمن سلسلة أعماله "العمالقة".. وسيتم تدشين المجسّم ضمن فعاليات شهر هونج كونج للفنون، الذي ينطلق في 21 مارس ويستمر حتى 23 أبريل. 

وغرّد الفنان على صفحته قائلاً: "يسعدني الكشف أخيراً عن هذا العمل، وهو منشأة جديدة تطلّ على خليج هونج كونج الشهير.. وقد كان من المفترض أن يتمّ تدشينه في مارس 2020، لكن العالم توقّف بسبب الجائحة، وأعيد فتح البلاد بالكامل من جديد".

عمره 292 عاما.. كمان بلطيق ثالث أغلى آلة موسيقية في العالم|تفاصيل

تدمير أحدث أعمال بانكسي على الساحل البريطاني| تفاصيل

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

أشبه بالقطب الجنوبي.. اكتشاف أنهار جليدية استوائية على سطح المريخ| تفاصيل

دراسة حديثة.. هل كانت والدة ليوناردو دافنشي من عبيد آسيا؟

هشام عطوة: متابعة دورية لسرعة إنجاز أعمال التطوير بمواقع قصور الثقافة

بينالي دبي للخط يبدأ استقبال أعمال الفنانين العرب والأجانب

بيت السناري يستضيف ندوة همسات الروح.. السير على دروب الحقيقة

تسلم حديثة للعثور على الحضارات المفقودة منذ زمن طويل في كل بقاع العالم

قفزة في الهواء

 

وأوضح الفنان، في بيان، أن "التركيب الفني العملاق يصوّر قفزة عالية أكبر من الحياة تطفو في الهواء، بالقرب من ميناء فيكتوريا الشهير في هونج كونج، إذ ينحني الجسد برشاقة ويواجه رأسه الأفق الرائع". 

وأضاف: "يبدو المجسّم كأنه شخص رياضي يقفز من الأرض ويتمتّع بإحساس السقوط الحرّ، إذ تمثّل هذه القفزة "الإقلاع"، في إشارة إلى تركيب "العمالقة" المعروض في ريو دي جانيرو (2016). 

ولفت إلى أنه "دمج الصورة مع سقالات من الخيزران، وهي تقنية بناء تعتبر أكثر أماناً من الفولاذ، تمّ إدراجها على أنها تراث ثقافي غير مادي للمدينة".

وسأل المتخصص في علم الفينج شوي بو سين في مقطع فيديو على قناته اليوتيوب: "ألا يبدو مثل شخص سقط من مبنى على سقالة وقد اخترق الخيزران جسده؟".

 

دلالة سيئة 

 

واعتبر أن "العمل غير جذّاب، وأن القفزة خارج السياق بدت وكأن القافز كان يغوص في البحر، الذي يحتوي على دلالة سيئة في السياق الثقافي واللغوي المحلي".

 وتكرّرت وجهة نظر بو سين من خلال منشور حديث صاغه أستاذ آخر هو ستيف لي الممارس للفينج شوي، وأعطى فيه انطباعاً مشابهاً عن العمل. وقوبلت وجهات نظرهما بتأييد بعض المتابعين على وسائل التواصل.

تجدر الإشارة إلى أن الفينج شوي هو الدراسة الصينية القديمة لترتيب محيط المرء، من أجل تسهيل التدفّق الإيجابي للطاقة أو جلب الثروة، ويتم اعتماده على نطاق واسع في التصميم الداخلي والهندسة المعمارية في هونج كونج. 

هونج كونج الصين هونج كونج للفنون رياضي الهندسة المعمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. لا خوف منه

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر

موضوعات متعلقة

عمره 292 عاما.. كمان بلطيق ثالث أغلى آلة موسيقية في العالم|تفاصيل

تدمير أحدث أعمال بانكسي على الساحل البريطاني| تفاصيل

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

أشبه بالقطب الجنوبي.. اكتشاف أنهار جليدية استوائية على سطح المريخ| تفاصيل

دراسة حديثة.. هل كانت والدة ليوناردو دافنشي من عبيد آسيا؟

هشام عطوة: متابعة دورية لسرعة إنجاز أعمال التطوير بمواقع قصور الثقافة

بينالي دبي للخط يبدأ استقبال أعمال الفنانين العرب والأجانب

ترشيحاتنا

حفر واختباء .. حيوانات الغرير تعطل حركة القطارات في هولندا

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أضرار مادية.. بيان عاجل لـ سوريا بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

رئيس القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال أسوان.. ويؤكد: لا خسائر

شأن داخلي..أول تعليق لحسام حسن على انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ