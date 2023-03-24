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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد إعادتها إلى اليونان.. تفاصيل مدهشة عن أغلى عملة ذهبية في العالم

العملة الذهبية التي
العملة الذهبية التي تم إعادتها إلى اليونان

أعيدت عملة عيد مار، وهي أغلى عملة قديمة في العالم، إلى اليونان هذا الأسبوع، بعد بيعها في عام 2021 مقابل 4.2 مليون دولار في مزاد،  بعد أن توصل تحقيق أجراه وكلاء الأمن الداخلي إلى أن العملة تم بيعها باستخدام مصدر مزيف. 

 

وعادت 28 قطعة أثرية قديمة أخرى نُهبت من اليونان أيضًا في حفل تسليم نظمه مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

 

وقام بروتوس بسك عملات عيد مارس لإحياء ذكرى مقتل يوليوس قيصر في 15 مارس 44 قبل الميلاد، والمعروف الآن باسم Ides of March. 

 

عملية التهريب

 

وتم سك الطبعات بالفضة لاستخدامها كعملة وذهب كتذكار لكبار المسؤولين؛ من الطبعات الذهبية، من المعروف أن ثلاثة فقط باقية، ولم يكشف المحققون عن تفاصيل كيفية تهريب العملة من اليونان، أو ظروف بيعها.

 

من جانبه إيفان ج أرفيلو، الوكيل الخاص المسؤول عن HSI في نيويورك ، في بيان «الاتجار بالآثار هو عمل تجاري بمليارات الدولارات مع اللصوص والمهربين الذين يدرون أرباحًا على حساب التراث الثقافي، واليونان - المعترف بها منذ فترة طويلة على أنها مهد الحضارة الغربية - معرضة بشكل خاص لهذا النوع من الأعمال الإجرامية». 

 

ويعود تاريخ هذه القطع الأثرية الثمينة إلى عام 5000 قبل الميلاد، وكانت جزءًا مهمًا من الحياة في العالم القديم.

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جرة جنائزية 

 

وتشمل القطع الأثرية الأخرى المدرجة في حزمة الإعادة إلى الوطن جرة جنائزية كانت تحتوي ذات مرة على رفات شخص متوفى في مقبرة الغرفة، بجانب مجموعة عائلة العصر الحجري الحديث"، وهي مجموعة من خمسة تماثيل بشرية وحيوانية منحوتة من الرخام من 5000-3500 قبل الميلاد، كانت قد أعيدت أيضًا إلى اليونان. 

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