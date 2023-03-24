خلال ندوة بثقافة بورسعيد.. تعزيز دور الفتاة في الجمهورية الجديدة

عقد بيت ثقافة النصر ببورسعيد ندوة بمدرسة السلام التجارية الثانوية بنات، بعنوان "تعزيز دور الفتاة المصرية في الجمهورية الجديدة " شارك بها د. منال عيد -أستاذ خدمة المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية ببورسعيد- والتي تحدثت عن دورة المرأة والفتاة المصرية فى المجتمع المصرى وتاريخها المشرف، كما تحدثت عن المشاكل والتحديات التي تواجه الفتاة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وضرورة أن تهتم الفتاة بنفسها فى مجال التدريب واحتياجات سوق العمل.

استقرار أسري

وفي كلمته تحدث د. أحمد حافظ عن مشاكل الفتاة النفسية والاجتماعية وكيفية مواجهتها خاصة فى عمر المراهقة، كما أشارت هاجر الفقي -أخصائية نفسية- إلى مشكلة الإدمان وعلاجها وضرورة اختيار الصديقة بعناية، واختتمت سلمى التابعي الندوة بالحديث عن مشكلة الطلاق، وضرورة اختيار شريك الحياة بعناية ليكون هناك تفاهما واستقرارا أسريا.

أعقب الندوة لقاء أدبي مع الأديبة أميرة الكيكي والتي عرضت نماذج من إبداعاتها الأدبية وتم طرح بعض النماذج للمواهب الأدبية من الطالبات.

جاءت الندوة في سياق برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالا بالمرأة وأعيادها، وضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.