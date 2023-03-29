الأكثر رعبا على الطريق.. سيارة TVR للبيع في المزاد بأرقام فلكية

ابتكرت شركة TVR البريطانية سيارة Cerbera Speed 12 الخارقة لأول مرة كسيارة سباق، وكانت تأمل في منافسة ماكلارين إف 1 جي تي آر في وقت تطويرها، وكانت تُعرف باسم "مشروع 7/12"، حيث تعتمد السيارة على ستة محركات تم دمجها معًا لتشكيل محرك V12 سعة 7.7 لتر، يضخ قوة تصل الى حوالي 960 حصانا.

Cerbera Speed 12

للمنافسة في بطولة FIA GT ، تم إجبار TVRعلى تثبيت قيود سحب الهواء التي حدت من القوة إلى حوالي 675 حصان، وبينما كانت السيارة تتسابق في عدد قليل من المناسبات، فتحت التغييرات التنظيمية سلسلة السيارات المصممة لهذا الغرض مثل بورشه 911 GT1، مما يجعل سيارة TVRعفا عليه الزمن.

Cerbera Speed 12

بينما تبددت آمال العلامة التجارية في منافسة ماكلارين في سباق لومان، فقد حولت انتباهها إلى تطوير نسخة من السيارة تسير على الطريق، ومن الغريب أن بيتر ويلر ، رئيس TVR، أوقف مشروع سيارة الطريق بعد اختبار نموذج أولي في الشارع ، مشيرًا إلى أنه كان قويًا جدًا وحشيًا بحيث لا يمكن بيعه للعملاء، وتم إلغاء خطط الإنتاج على الفور وتم تفكيك النماذج الأولية، باستثناء هذا النموذج.

Cerbera Speed 12

تم الانتهاء من الطراز Cerbera Speed 12 المتبقي في عام 2005 وتمت ترقيته لاحقًا بواسطة مالكه الأول، وأستمر كانت في حوزة البائع الحالي منذ عام 2010 وأعيد تشغيلها بالكامل في عام 2014.

Cerbera Speed 12

تزن السيارة Cerbera Speed 12 الآن حوالي 1000 كجم (2200 رطل) وتوفر 850 حصانًا وأكثر من 900 رطل قدم (1220 نيوتن متر) من عزم الدوران.

سيتم طرح سيارة TVR Cerbera Speed 12 الوحدية والفريدة من نوعها في مزاد سيلفرستون بالمملكة المتحدة، في 20 مايو بفضل مزادات