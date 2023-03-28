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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة العمر.. خصم 70% على جميع فئات هيونداي توسان| تفاصيل

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات في السوق المصري تشمل جميع الفئات، وتعتبر هيونداي توسان سيارة الـ SUV الرياضية الأكثر مبيعاً ونجاحاً في مصر، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضا يصل الى 70% على جميع فئاتها (الكاملة والمتوسطة والأساسية). 

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هيونداي توسان موديل 2023

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك أور رسوم، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

كما تم تمديد فترة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، كما تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

كما أوضحت وزارة المالية في بيانها، أنه تم إلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، والتصديق على مستندات الإقامة.

هيونداي توسان موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي توسان

 

الفئة الكاملة:

موديل 2019 بقيمة 3,993 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,248 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,817 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,866 دولار.

 

الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 3,880 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,128 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,681 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,700 دولار.

 

الفئة الأساسية:

موديل 2019 بقيمة 3,767 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,008 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,544 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,534 دولار.

هيونداي توسان موديل 2023

مواصفات هيونداي توسان موديل 2023

دعمت السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

 

تستغرق السيارة هيونداي توسان موديل 2023 مدة زمنية قدرها 9 ثواني للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

 

هيونداي توسان هيونداي توسان هيونداي توسان موديل 2023 SUV

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