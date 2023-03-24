أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية رينو عن تحديث جديد لأسعار أشهر سيارتها السيدان المطروحة في السوق المصري ميجان موديل 2023، والتي تتوفر بـ 7 فئات في السوق المصري.
مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023
تتوفر السيارة نو ميجان موديل 2023 بخيارين من المحركات:
- يأتي الأول بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من نوع CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة.
- جاء المحرك الثاني سعة 1300 سي سي تيربو، يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات DSG يتألف من 7 سرعات، وتستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.
قياسات وأبعاد السيارة رينو ميجان موديل 2023
الطول الكلي: 4.632 متر
العرض الكلي: 1.814 متر
الارتفاع الكلي: 1.443 متر
قاعدة العجلات: 2.711 متر
سعة صندوق السيارة: 503 لتر
سعة خزان الوقود: 50 لتر
أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 770,000 جنيه
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 820,000 جنيه
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 900,000 جنيه
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 930,000 جنيه
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة INTENSE TURBO بقيمة قدرها 950,000 جنيه
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة السادسة SIGNATURE + TURBO بقيمة قدرها 960,000 جنيه
- رينو ميجان موديل 2023 الفئة السابعة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 980,000 جنيه