أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية رينو عن تحديث جديد لأسعار أشهر سيارتها السيدان المطروحة في السوق المصري ميجان موديل 2023، والتي تتوفر بـ 7 فئات في السوق المصري.

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

تتوفر السيارة نو ميجان موديل 2023 بخيارين من المحركات:

يأتي الأول بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من نوع CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة.

جاء المحرك الثاني سعة 1300 سي سي تيربو، يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات DSG يتألف من 7 سرعات، وتستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة رينو ميجان موديل 2023

الطول الكلي: 4.632 متر

العرض الكلي: 1.814 متر

الارتفاع الكلي: 1.443 متر

قاعدة العجلات: 2.711 متر

سعة صندوق السيارة: 503 لتر

سعة خزان الوقود: 50 لتر

رينو ميجان موديل 2023

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023