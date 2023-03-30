محيي إسماعيل : ممكن أخون مراتي في هذه الحالة ويهدد بمغادرة البرنامج لهذا السبب

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.



محيي إسماعيل يخلع نظارته وقبعته على الهواء لأول مرة.. شاهد

قام "محيي إسماعيل" بخلع نظاراته وطقيته على الهواء، مؤكدا أنه بلا أقنعه ولا يخشي، مشددا على أن الثقافة علم وثقافته ساهمت في جذب الناس تجاهه.

وقال :" إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت"، متابعا: انفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.

وأضاف:" زوجتي توفت ووقتها شعرت أن الوحدة نوع من العطاء، وأعمل على استثمار الوحدة في صالحي".



محيي إسماعيل يتحدث عن سعاد حسني وحقيقة حبه لها

فيما يخص حبه للفنانة سعاد حسني، أوضح:" حبيتها وأنا صغير، ومين محبش سعاد حسني، ولكن الحب له حواجز، فهي سندريلا وأنا كنت لسه ممثل صغير".

وأكد أن سعاد حسني أسطورة السينما الحقيقية، ولا يسبقها أحد، متابعا: التصنع وعدم الإدراك الواسع من أهم الحواجز.

محيي إسماعيل: أضفت للسينما شيئًا لم يكن موجودًا

قال محيي إسماعيل: أضفت شيئا للسينما لم يكن متواجدا من قبل، فهو نجح في تقديم وتجسيد جميع عُقد البشر في 20 فيلمًا من أهم ما أنتجته السينما المصرية، وتواجدت في مهرجانات دولية.

وأضاف: من السهل جدا أقدم وأقوم بتمثيل أدوار كوميدية، وأنا بطبعي كوميدي في حياتي، مؤكدا أنه لم يستخف بأحد ولم يطلق أي كلمة جارحة في أي برنامج يظهر به لأن لديه رقابة داخلية على نفسه في كل شىء.

وشدد على أنه لم يكن أقوى من الاشياء، وتربيت في بيت قائم على الاستغناء والقناعة وعدم الكثرة فالمعنويات أكثر من المقتنيات".

وأكمل: مدين بالعرفان للكثير، مثل والدي وأشقائي وللعلم، متابعا: المخرج حسام الدين مصطفى كان له الفضل في مسيرتي الفنية.

محيي إسماعيل يكشف عن أول لقاء جمعه بـ أحمد زويل

قال محيي إسماعيل، إنه جمعته صداقة مع الدكتور الراحل أحمد زويل، خلال تواجده في أمريكا، متابعا: كنت قاعد هناك 3 شهور، والناس قالولي الدكتور أحمد زويل ساكن هنا، وهو من البحيرة وأنا كمان، وروحت كـ حب استطلاع أخبط على الباب".

واسترسل:" تفاجئت به أمامي وقولت أني جاي في زيارة لأمريكا ودي أول مرة، وعزمني على الأكل، وسألني لو كنت عايز أي حاجة، قولت له نفسي في إسطوانات ألفيس بريسلي".

وأكمل:" لما رجعت مصر ووزعت الإسطوانات ومفيش ولا واحده بتشتغل، واتصلت بالدكتور زويل؛ وقالي مين قالك إن دي إسطوانة، دي شكولاته على شكل إسطوانة".

محيي إسماعيل يعلنها على الهواء : ممكن أخون مراتي في هذه الحالة

قال محيي إسماعيل، :" أنا إنسان ضعيف، وشخصيتي ضعيفة..وقلبي حساس وعاطفي للغاية"، متابعا: "أنا وفي في الحب..بس الأكل أهم من الحب".

واسترسل محيي إسماعيل، :" ممكن أخون زوجتي أو حبيبتي مع الأكل، الاكل أهم منها عندي".

وأكمل:"لو حاببت ارتدى قناع سارتدى قناع الراحل محمد السادات كان رجل جيد للغاية وحقق أشياء كثيرة جيدة لمصر ، وعمرى ما رجعت نفسى في دور اعتذرت عنه ".

هقوم أمشي.. محيي إسماعيل ينفعل على الهواء ويهدد بمغادرة البرنامج لهذ السبب

هدد محيي إسماعيل الإنسحاب ومغادرة البرنامج، وذلك بعدما قام مخرج البرنامج بتحريك قاعدة الاستوديو، قائلا: " هقوم أمشي..إيه اللي بيعمله دا".

واسترسل:" كان هيحصل إي لو كان قال لي هعملك شوية عفاريت وقرود".

وقال :" إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت"، متابعا: أنفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.

وأضاف:" زوجتي توفت ووقتها شعرت أن الوحدة نوع من العطاء، وأعمل على استثمار الوحدة في صالحي".

محيي إسماعيل : محمد سعد أضاف للكوميديا حاجات مشوفتهاش في عادل إمام

قال "محيي إسماعيل": لم أتخل عن كبريائي عندما شاركت رامز جلال ومحمد رمضان في أفلامهم، وهما طبيعيان وأنا طبيعي لذلك كنا منسجمين سويا.

واسترسل:" أنا شخص سوي..ومحمد سعد أضاف للكوميديا أشياء لم أشاهدها في أعمال عادل إمام وسمير غانم".

وأكد أنه لم يندم على أي دور قدمه من قبل، متابعا:"نا جاي في رحلة قصيرة وماشي، وواجهت صلاح جاهين أما رفضت الدور اللي كتبهولي وقالي هتندم على الدور، وهو فعلا دور كويس، ولكني لم أندم".