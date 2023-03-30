مستقرة.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي يمر بوعكة صحية في الفترة الأخيرة ألزمته البقاء في المنزل منذ عدة أيام.



وفي تصريحات تليفزيونية قال شوبير إن حالة الخطيب اليوم كانت مستقرة، مضيفًا أن حركة رئيس النادي الأهلي محدودة ولكنه يتعافى بشكل سريع.

وواصل شوبير قائلًا إن الفحص الذي خضع له الخطيب لقياس نسبة الأوكسجين في الدم أظهر أنها في الحدود المعقولة، وأكمل حديثه قائلًا إن رئيس الأهلي أصر على الصيام اليوم ورفض الإفطار رغم نصائح الأطباء له بذلك.

وقال شوبير: ليس على المريض حرج، فلا يجب الصيام للخطيب، ولابد أن يأخذ الرخصة التي كتبها الله، متمنيًا تماثل رئيس الأهلي للشفاء.