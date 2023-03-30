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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على طقوس نجلاء بدر في رمضان| خاص

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كشفت نجلاء بدر عن طقوسها في شهر رمضان وقالت:" هذه هي المرة الأولى التي أقضي فيها شهر رمضان في المنزل فقد انتهيت من تصوير أعمالي، و سأستمتع بالشهر و الأسرة و العزائم، كما انني بيتوتية ولا أحب الخروج.

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله  المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

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وأكدت  أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لاني احب اجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم شهد اعتذار عدد من الأبطال المشاركين في الجزء الاول من المسلسل وأبرزهم روبي وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وشريف سلامة وسهر الصايغ.

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب .

نجلاء بدر بيومي فؤاد سلوي عثمان الفنانة نجلاء بدر صبرى فواز

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