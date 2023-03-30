بالفوشيا والأخضر.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة من كواليس مسلسها الرمضاني الذي يعرض حالياً “ثلث الثلاثه” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بنطلونا باللون الفوشيا وبلوزه بالاخضر الفاتح، واعتمدت علي الميكاب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

ويذكر أنه قد انهارت الفنانة مي سليم، على الهواء خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، بسبب سؤال موجه إليها، ولكن لم تتم إذاعته حفاظاً علي خصوصيتها.

وقالت الفنانة مي سليم، إنّها رفضت الزواج بهداف النادي الأهلي لأنه أصغر منها 10 سنوات، موضحةً: "دي معلومة محدش يعرفها خالص، شيخ العرافين عرف منين؟! إلا بقى لو أختي ميس بتسرب لك معلومات أو بترشيها".

وتابعت مي سليم، إنّها تريد أن تتزوج لأنها تشعر بالملل من الوحدة، موضحةً "والدي توفي في اليوم الأربعين من عمري، والموضوع كان مضايقني لأن ماما كانت لوحدها، عاشت دور الرجل والست كتير وزهقت من الدور ده كتير".