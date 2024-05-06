تعرف على مكان جنازة شقيق محمود ياسين

كشفت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين عن موعد جنازة شقيقه الإعلامى فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا حيث يتم ذلك فى استراليا نظرا لأنه يعيش هناك.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه رحيل عمه فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.

وعلق عمرو محمود ياسين: إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل الي رحمه الله تعالي في أستراليا الإعلامى الكبير عمى الأستاذ فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.

وقد أكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن الفيلم التسجيلي الذي قدمه المركز القومي للمسرح خلال حفل تكريم اسم والده الراحل، والمقام حاليا على المسرح القومي بالعتبة، أثر فيه كثيرا، قائلا: "بكيت عند عرض الفيلم.. والفيلم أثر فيا جدا لأني شوفت مشوار عظيم لأب عظيم".

ولم يتمالك عمرو محمود ياسين دموعه خلال حديثه عن والده، متابعا: "بالنسبة لي كل ملمح من ملامحه بيمثل ليا ذكرى معينة.. بفتكر وهو في البيت لحد آخر لحظة".

ووجه عمرو محمود ياسين رسالة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "نرسل من هنا كل الدعم للشعب الفلسطيني العظيم وربنا يرحم جميع الشهداء".