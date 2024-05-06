عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على مكان جنازة شقيق محمود ياسين

فاروق ياسين شقيق
فاروق ياسين شقيق محمود ياسين

كشفت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين عن موعد جنازة شقيقه الإعلامى فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا حيث يتم ذلك فى استراليا نظرا لأنه يعيش هناك.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه رحيل عمه فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.

وعلق عمرو محمود ياسين: إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل الي رحمه الله تعالي في أستراليا الإعلامى الكبير عمى الأستاذ فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.

وقد أكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن الفيلم التسجيلي الذي قدمه المركز القومي للمسرح خلال حفل تكريم اسم والده الراحل، والمقام حاليا على المسرح القومي بالعتبة، أثر فيه كثيرا، قائلا: "بكيت عند عرض الفيلم.. والفيلم أثر فيا جدا لأني شوفت مشوار عظيم لأب عظيم".

ولم يتمالك عمرو محمود ياسين دموعه خلال حديثه عن والده، متابعا: "بالنسبة لي كل ملمح من ملامحه بيمثل ليا ذكرى معينة.. بفتكر وهو في البيت لحد آخر لحظة".

ووجه عمرو محمود ياسين رسالة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "نرسل من هنا كل الدعم للشعب الفلسطيني العظيم وربنا يرحم جميع الشهداء".  

الراحل محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين الفنان عمرو محمود ياسين الفنان الراحل محمود ياسين عمرو محمود ياسين محمود ياسين فاروق ياسين وفاة عم عمرو محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

عمرو محمود ياسين يعلن عن وفاة عمه في أستراليا.. تفاصيل

فى ذكراها.. سر ماجدة الصباحى مع القبلات فى الأفلام وقصة البوسة الأولى مع عمر الشريف

ذكرى رحيل رمز الأهلى.. قصة المايسترو صالح سليم مع فاتن حمامة ونجاة الصغيرة

وائل الفشنى: أنا مزيكاتى قبل أن أكون منشد.. والغناء باللغة العربية الفصحى لم يزعجني .. ونجاح "الحشاشين وبيت الرفاعى" فاق توقعاتي

أخبار الفن| تعليق حاسم من كريم فهمى على طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. أحمد السقا يصدم علي ربيع.. روبى تظهر بوزن زائد

خليتوا اللي ما يشتري يتفرج.. حسن شاكوش يهاجم فتيات وشباب تيك توك

رغم ظهورها الخاطف.. مريم نعوم ممثلة لأول مرة في دواعي سفر

حمادة هلال وأبطال المداح يكشفون الأسرار والكواليس في الحكاية

ترشيحاتنا

حماس: جاهزون للهجوم الإسرائيلي في رفح

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

التطبيق غدًا.. آليات جديدة لقبول طلبات التصالح في مناطق بدون مخطط تفصيلي

150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها

"الزاعجة المصرية" تثير الرعب في ولاية أمريكية .. فما القصة؟

حبس السائق المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في النزهة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

داخل خيمة نزوح.. طالب فلسطيني يناقش رسالة ماجستير بغزة يثير السوشيال ميديا

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

فيديو

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ