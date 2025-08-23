شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا

يلتقي المنتخب الوطني المصري لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عامًا مع نظيره الأمريكي، في السادسة صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة العالم المقامة في الصين، والتي تستمر فعالياتها حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري. وتُعد هذه المواجهة اختبارًا جديدًا لشباب الفراعنة بعد الانطلاقة المميزة التي قدموها في البطولة حتى الآن.

انتصاران متتاليان للفراعنة

منتخب مصر، بقيادة مديره الفني أحمد سمير، نجح في تحقيق فوزين متتاليين منذ انطلاق مشواره العالمي. البداية كانت بانتصار مقنع على المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في الجولة الافتتاحية. وفي اللقاء الثاني، تمكن لاعبو المنتخب من قلب الطاولة على منتخب تايلاند في مباراة ماراثونية انتهت بفوز مصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته ويثبت قدرته على المنافسة القوية أمام منتخبات العالم.

مجموعة نارية بوجود كبار المنتخبات

ويشارك منتخب شباب مصر وصيف بطل إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ذات ثقل كبير على الساحة الدولية. فإلى جانب المنتخب المصري، يتواجد منتخب الصين مستضيف البطولة وأحد أقوى فرق آسيا، ومنتخب تركيا صاحب المركز السادس أوروبيًا، إضافة إلى منتخب المغرب رابع القارة الإفريقية، ومنتخب تايلاند الذي يحتل المركز التاسع آسيويًا، وأخيرًا المنتخب الأمريكي أحد المرشحين الدائمين للتألق في البطولات العالمية.

طموحات مصرية للمنافسة

تسعى كتيبة شباب الفراعنة لتقديم مستويات مميزة تليق باسم مصر في هذه البطولة العالمية، خاصة بعد الظهور القوي في أول جولتين. ويأمل الجهاز الفني أن يواصل اللاعبون سلسلة الانتصارات، وأن يثبتوا قدرتهم على مواجهة كبار المنتخبات العالمية، في ظل الحماس الكبير والإصرار على بلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على مركز يليق بوصيف بطل إفريقيا



