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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

اللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بسوهاج تبحث الاستعدادات النهائية لبدء تلقى الطلبات

صدى البلد

ترأس اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا للجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء للتأكيد على الاستعدادات النهائية والجاهزية التامة لبدء تلقي طلبات التصالح.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، بالاستعداد التام والجاهزية لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمقرر لها غدا "الثلاثاء"، والتيسير على المواطنين، وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

وحضر الاجتماع على العزازي مدير عام الشئون القانونية، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة نورهان فاضل مدير إدارة التخطيط، وأعضاء وحدة الجيومكانية.

وأكد السكرتير العام على أهمية ملف التصالح، على تنفيذ توجيهات المحافظ في هذا الشأن، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشار إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات على المواطنين؛ للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

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وأشار السكرتير العام إلى جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في إتاحة برنامج جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به.

وأوضح أن هذه البيانات سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية؛ مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويوفر الوقت والجهد عليهم.

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