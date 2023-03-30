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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

منتجات التجميل الأساسية
منتجات التجميل الأساسية التي يجب على كل رجل الاحتفاظ بها في

 الرجال لا يقلون أهمية عن النساء من الناحية الجمالية والنظافة الشخصية فطبيعة السيدات الاحتفاظ دائما بأدوات كريمات التجميل، لذلك نكشف عن أهم أدوات التجميل التى على الرجال الاحتفاظ بها.

وكشف موقع “بولد سكاى” الهندي الشهير عن بعض منتجات التجميل الأساسية التي يجب على كل رجل الاحتفاظ بها في خزانة حمامه.

 1. غسول الوجه 

 منتجات التجميل الأساسية التي يجب على كل رجل الاحتفاظ بها في خزانة حمامه

نظرًا لأن وجهك هو أكثر جزء مكشوف من جسمك، ففكر مرتين قبل استخدام قطعة الصابون، يحتوي هذا اللوح على جميع الجراثيم التي جمعتها من يديك، ولهذا السبب يفضل الكثيرون غسول اليدين السائل وغسول الجسم، ستلاحظ الفرق بنفسك إذا استبدلته بغسول الوجه، خاصة غسول الوجه للرجال.

2. غسول الجسم

بالمقارنة مع قطعة الصابون التي لا تغذي بشرتك، فإن غسول الجسم صحي ويمنحك شعورا أفضل على الجلد. 

3. كريم الليل

أحد منتجات التجميل العديدة التي يجب أن يمتلكها كل رجل هو كريم الليل، توضع كمية قليلة من الكريم على الوجه كل ليلة حفاظاً على مرونته. 

4. كريم جل الحلاقة 

لا شك أن أفضل منتج تجميل يحتاجه كل رجل هو كريم حلاقة غني بالخصائص يحتوي على خواص الجلسرين وزبدة الشيا، بالإضافة إلى التحول من الصابون إلى جل أو كريم الحلاقة. 

5. غسول ما بعد الحلاقة 

بعد الحلاقة، من الضروري للرجال وضع القليل من اللوشن أو الجل بعد الحلاقة على وجوههم، فبالإضافة إلى علاج جروح الحلاقة ومنع التهابات الحلاقة، يحتوي هذا الجل أيضًا على فيتامين هـ وخصائص البابونج، والتي ستحافظ على بشرتك رطبة ومنتعشة أثناء استخدامها.

6. ماكينة حلاقة كهربائية 

 ماكينة حلاقة كهربائية 

إذا كنت لا ترغب في استخدام ماكينة الحلاقة التقليدية أو ماكينة الحلاقة القابلة للتخلص كل يوم، فمن الأفضل اختيار ماكينة الحلاقة الكهربائية، والتي يمكن أن تساعد في منحك حلاقة ناعمة ونظيفة، بالإضافة إلى منع نمو الشعر تحت الجلد.

7. المنتجات المضادة للعرق

من الضروري للغاية للرجال استخدام مزيل العرق المضاد للتعرق أو غسول الجسم، سواء كان غسولًا للجسم أو مضادًا للتعرق.

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