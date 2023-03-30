الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الزمالك.

كان نادي الزمالك أعلن الأسبوع الماضي إقالة جوسفالدو فيريرا من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "اللجنة المكلفة باختيار مدرب الزمالك أوقفت الاتفاق على أي مدرب جديد من جانب الإدارة، اختيار المدرب سيكون بالتصويت منهم فقط في جلسة خلال ساعات، والتصويت بين 4 مدربين، ودخل مرشح هو السويسري جيراردو سيواني، وآخر برتغالي على قائمة التصويت".

اتفاق كامل مع 4 مدربين

وأضاف: "إدارة الزمالك تقريبا متفقة مع الـ 4 مدربين على كل شيء الفلوس والجهاز المعاون، التصويت بين أعضاء اللجنة هو من سيحسم الأمر".

وتابع: "للعلم.. المرشحون لتدريب الزمالك كانوا وصلوا إلى أكثر من 20 اسما من مختلف الجنسيات، دورنا هو متابعة الملف يوميا، ومحدش يستغرب من التغييرات اللي بتحصل".

واختتم: "منذ أسبوعين، مجلس الزمالك أعلن عن التعاقد مع مدرب محلي، وفي النهاية الإدارة بتفاوض أجنبي، الملخص، كل ساعة في جديد وتطورات في كل حاجة".



