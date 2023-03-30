ورشة عمل متخصصة لخريجي الـ«TOT» لنقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب الحديثة

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع الثاني من رمضان، وهو الأسبوع التدريبي رقم 33 من الخطة التدريبية للمحليات 2022 / 2023، ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ “TOT” لآخر عامين (2021-2022) لإعطائهم الفرصة لتنقيح حقائبهم التدريبية التى قاموا بإعدادها أثناء تنفيذ الدورة، وهي بمثابة مشروعات تخرج لهم، لتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام القادم 2023/2024.

ويستفيد من ورشة العمل 84 متدربا من جميع المحافظات، ويأتي ذلك في إطار الإعداد لوضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي القادم، والاهتمام بتحديث وتطوير خطة التدريب، بحيث تتضمن برامج تدريبية تتواكب مع الاحتياجات التدريبية الواقعية والملحة للعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوزارة والمحافظات.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بإعداد مدربين محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية، وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وانطلاقاً من تحقيق شعار "نعمل معًا.. ننجح معًا" للوصول إلى الاحتياجات الفعلية التي تحقق الهدف المنشود من عملية التدريب وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بالمحليات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن دورات الـ “TOT” التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية، ساهمت في إفراز عناصر متميزة قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية بمركز سقارة، ولتدريب العاملين في المراكز التدريبية بالمحافظات، خاصة أن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين، وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد، وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني، وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الورشة تهدف إلى تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها، والتأكد من جودة الحقائب من حيث المحتوى العلمي والفني و تطويرها لتواكب أحدث البرامج التدريبية، واتخاذ قرار بشأن إمكانية إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام التدريبى 2023/2024، بالإضافة إلى التأكد من استيعاب معدي الحقائب للمادة التدريبية بمحتوياتها (دليل مدرب ودليل متدرب ودليل التطبيقات والأنشطة)، كما تقوم الورشة بتحديد فريق مدربي كل حقيبة في حالة إدراجها في الخطة التدريبية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع المقبل، سيتضمن أيضاً تنظيم ورشة عمل لمسئولي وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية لـ 84 متدربا، ويشرف على تنفيذها إدارتا الأزمات والتحول الرقمي بالوزارة بالتعاون مع وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضى، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بالمحافظات لرصد المتغيرات المكانية على أراضي الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن ورشة العمل تهدف إلى زيادة مساحة التواصل والتنسيق ومتابعة الأداء وتبادل الخبرات وتذليل أي عقبات قد تواجه الوحدات في دراسة تقارير المتغيرات المكانية، التي ترد إليهم شهريًا من إدارة المساحة العسكرية ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها، والتعامل بحزم مع غير القانوني، بالإضافة إلى التعريف بدورة العمل بوحدات المتغيرات المكانية بكل محافظة، وتطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا، لتحقيق أفضل أداء وما تم إنجازه من أعمال في هذه الوحدات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ورشة العمل تركز على التعرف بأسباب ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والنتائج المترتبة عليها والحلول المقترحة، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته القانون 164 لسنة 2022، والقوانين الخاصة بـ “التقنين – التصالح” وعلاقتها بالتعديات على الأراضي الزراعية، والمشاكل والمعوقات بالمنظومة والحلول المقترحة، بالإضافة إلى مناقشة الدعم اللازم من وزارة التخطيط، وتختتم ورشة العمل بعرض التجارب الناجحة للاستفادة منها.

وذكر اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع التدريبي الـ 33 من الخطة سيتضمن أيضًا دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص، يستفيد منها 28 متدربا، ويشرف على تنفيذها إدارة الشئون القانونية بالوزارة.

وذكر أن الدورة التدريبية تتضمن التعريف بالإجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر، والتعريف بعدة قوانين، منها قانون الإعلانات على الطرق العامة الجديد، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، والإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من إجراءات عليه، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجديد، وقانون عربات الطعام المتنقلة، وقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الجديد، بالإضافة إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الخدمة المدنية، والاشتراطات البنائية الجديدة.

وتختتم الدورة التدريبية بورشة عمل تطبيقية لإجراء الدراسات القانونية وإبداء الرأي بشأن الموضوعات المطروحة للفحص والفتوى وكيفية كتابة التقارير والمذكرات بشأنها.

على جانب آخر، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الخميس الموافق 30/3/2023، بتخريج 80 متدربا من جميع المحافظات، اجتازوا 3 دورات تدريبية هى دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تصميم الشبكات، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية.

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