مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ملاكى بطريق الزعفرانة

شهدت طريق الزعفرانة رأس غارب حادث مأساوى بعد انقلاب سيارة ملاكى حيث أصيب ضباط شرطة واسرته وتوفيت ابنته الكبرى فى الحادث

وتم نقلهم جميعا الى مستشفى رأس غارب وتولت الجهات المختصة التحقيق.



كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر اخطار بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 17 طريق الزعفرانة رأس غارب وأسفر الحادث عن اصابة عماد فتوح الشحات ظابط شرطة وباقى افراد اسرته ولدين وبنت وزوجتة فيما توفيت نجلته الكبرى الاء عماد فتوح الشحات 17 سنة .



تم نقله جميعا الى مستشفى رأس غارب المركزى لتقلى العلاج .

وفى سياق اخر وتشهد محافظة البحر الاحمر، رياح شديدة محملة برمال خفيفة مصحوبة انخفاض في درجات الحرارة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، نتيجة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط الرياح التي تشهدها كل مدن المحافظة منذ مساء أمس.