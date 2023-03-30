عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ملاكى بطريق الزعفرانة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت طريق الزعفرانة رأس غارب حادث مأساوى بعد انقلاب سيارة ملاكى حيث أصيب ضباط شرطة واسرته وتوفيت ابنته الكبرى فى الحادث

 

وتم نقلهم جميعا الى مستشفى رأس غارب وتولت الجهات المختصة التحقيق.


كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر اخطار بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 17 طريق الزعفرانة رأس غارب وأسفر الحادث عن اصابة عماد فتوح الشحات ظابط شرطة وباقى افراد اسرته ولدين وبنت وزوجتة فيما توفيت نجلته الكبرى الاء عماد فتوح الشحات 17 سنة .


تم نقله جميعا الى مستشفى رأس غارب المركزى لتقلى العلاج .

وفى سياق اخر وتشهد محافظة البحر الاحمر، رياح شديدة محملة برمال خفيفة مصحوبة انخفاض في درجات الحرارة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، نتيجة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط الرياح التي تشهدها كل مدن المحافظة منذ مساء أمس.

البحر الأحمر رأس غارب محافظة البحر الاحمر انقلاب سيارة حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

المركزي للإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة سكانية بمصر خلال 180 يومًا

سيتروين سي اليزيه 2023 فول أوبشن بـ 600 ألف جنيه| صور

بعد الرحيل .. كشف حساب وإنجازات رينارد مع السعودية و3 منتخبات إفريقية

يسحق سامسونج.. أرخص موبايل من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل 

التعاون الخليجي يؤكد دعمه جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق

إصابات وأعتقالات..أندلاع مواجهات بين قوات الأحتلال الإسرائيلي والفلسطينين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

طريقة عمل جيلي بالشمام

جنازة مزيفة حضرها الملايين.. ما سر النعش الفارغ لعبد الحليم حافظ؟

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

فيديو

شهر الإخفاقات .. ذكريات مارس الحزينة مع الزمالك | فيديو جراف

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ