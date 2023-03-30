عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: 4 فواكه ممنوعة في الريجيم ..فيديو

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن تنظيم الغذاء والريجيم مشكلتان لا ثالث لهما،  معلقا “الاكل شهوة غير عادية لبعض الناس، والبعض يرغب في الريجيم دون استشارة طبية”.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، أن الذبذبة في الوزن أخطر من الوزن العادي، معلقا “خليك في سمنتك أقل خطورة من الذبذبة، فالذبذبة هي خطرة على كل اعضاء الجسم".

وتابع مقدم برنامج “رب زدني علما”، أن جميع كتب أمراض القلب تؤكد أن السمنة أحد الأعراض الهامة للإصابة، مناشدا "لا بد من تغيير الأسلوب في الريجيم، فالطريقة الأمثل أن يفقد الشخص كيلو واحد في الأسبوع".

سعرات عالية

وأشار حسام موافي إلى أن “البلح والعنب والتين والموز لها سعرات عالية، وقد تسبب زيادة في الوزن”.

حسام موافي امراض القلب الحالات الحرجة الريجيم الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد: أتمسك بتواجد حكام مصريين في مواجهات الأهلي والزمالك

موجة غضب.. محاكمة ثلاثة أشخاص بالبحرين بتهمة "إهانة الأنبياء”

بسبب مشهد.. مسلسل رمضاني يفجر موجة غضب في ليبيا

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان

5 سيارات موديل 2023 تلامس المليون جنيه في مصر |صور

بعد قليل .. نسرين أمين ضحية رامز نيفر إند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسلات رمضان | سخية تنتقم من منصور .. ومشاهد مشوّقة بـ سوق الكانتو

5 أشياء أوعى تعملها بعد الإفطار

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ