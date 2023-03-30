حسام موافي: 4 فواكه ممنوعة في الريجيم ..فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن تنظيم الغذاء والريجيم مشكلتان لا ثالث لهما، معلقا “الاكل شهوة غير عادية لبعض الناس، والبعض يرغب في الريجيم دون استشارة طبية”.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، أن الذبذبة في الوزن أخطر من الوزن العادي، معلقا “خليك في سمنتك أقل خطورة من الذبذبة، فالذبذبة هي خطرة على كل اعضاء الجسم".

وتابع مقدم برنامج “رب زدني علما”، أن جميع كتب أمراض القلب تؤكد أن السمنة أحد الأعراض الهامة للإصابة، مناشدا "لا بد من تغيير الأسلوب في الريجيم، فالطريقة الأمثل أن يفقد الشخص كيلو واحد في الأسبوع".

سعرات عالية

وأشار حسام موافي إلى أن “البلح والعنب والتين والموز لها سعرات عالية، وقد تسبب زيادة في الوزن”.