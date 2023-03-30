صلاح عبدالله: والدتي توفيت أثناء عرض مسرحي مع محمد صبحي

أكد الفنان صلاح عبدالله أن والدته توفيت أثناء عرض مسرحية «الهمجي» مع الفنان محمد صبحي.



وقال عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج “أنا والقناع” المذاع علي قناة “الحياة”،أن شقيقه فاروق أبلغة عبر التليفون بوفاة والدته التى كانت طريحة الفراش لكنه تركها من أجل الالتزام بالمسرح.

وتابع صلاح أن شقيقه الكبير اتصل بالتليفون الأرضي عند عم إبراهيم النجار لأن لم يكن لدينا تليفون فى البيت وتواصل مع إدارة المسرح وطلب منهم عدم إبلاغه بالوفاة إلا بعد الانتهاء من العرض.

وأضاف صلاح عبدالله أن صبحي ولينين أبلغوه وقالوا له إن فيه سيارة منتظراه للذهاب للمنزل مع ضرورة العودة مرة أخرى من اجل استكمال العرض التاني.. مشيرًا إلى أنه كان طوال الطريق في حالة صمت وبدون دموع وشاهدت صور أمي في جميع المراحل اللي عشتها معاها مثل شريط السينما.

وأشار الى أنه وصل البيت مش شايف حد قدامه وجري على غرفتها التى تقيم فيها وقام ببوس السرير ومكان إيديها ورأسها ورجلها.

