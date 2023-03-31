بمكياج جذاب.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت الفنانة إنجي المقدم صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت انجي بإطلاله جذابه تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها واعتمدت انجي علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتهاوجمالها بشكل كبير.

وعلقت علي الصوره كاتبه:" رمضان كريم اوي"



يذكر ان الفنانة انجي المقدم، اشارت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرةوالناس، إلى أن مسلسل حكايات بنات بالنسبة لها تجربة فنية أضافت لها واستمتعت منها ولكن بالنسبة لديناالشربيني وصبا مبارك مشروع فني بنوه من البداية وكبر على أيديهم.

وتابعت: "حكايات بنات مشروع دينا وصبا من الجزء الأول وحقق نجاح كبير ولما جيت عملت معاهم الجزء الثانيوالثالث كنت ضيف عليهم ومكنش عندي نفس إحساسهم أننا عملنا عمل فني ونجح وكبرناه والمسلسل بالنسبة ليتجربة واستمتعت بها جدا ورد فعلها عليا كان كويس ولكن هو مشروع وخلص".