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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الثامنة

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الثامنة». 


ففي مسلسل الكتيبة 101، استجواب الضابط خالد (آسر ياسين) للإرهابي الذي يجسد دوره الفنان حسني شتا بعدما ألقي القبض عليه، وقال له الضابط إنه لو لم يتعاون معه ويمنحه معلومات مهمة فإنه سيفرج عنه ويبلغ الإرهابيين بأنه تعاون معه. 


وفي مسلسل الكبير أوي 7، بدأ احمد مكي في البحث عن مربوحة بعدما تركت منزل أحمد السقا، حيث كان يبحث في 3 أماكن ذهبت إليها مربوحة في السيارة الأنتيكة مع خاطفها، ونجح في إنقاذها وعبّر لها عن حبه. 


وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سره الباتع لقاء جمع الجنرال الفرنسي مع حامد وطلب منه أن يرشد عن أصحابه، وأثناء المحاكمة لم يحضر كل أهل القرية، لكن الجنود الفرنسيون جمعوا الأهالي بالقوة وتمت المحاكمة وحُكم على حامد بالإعدام، ولكن الأهالي تجمعوا وأنقذوا حامد قبل تنفيذ حكم الإعدام. 


وفي مسلسل عملة نادرة من بطولة نيللي كريم عن أحداث مشوقة، حيث طلب جمال سليمان من زوجته فريدة سيف النصر أن تقرب من ابنتها ندى موسى وألا تصدها مثلما تفعل كل مرة، وهو ما نفذته وحاولت أن تقترب منها كثيرًا وأكدت لها على أنها تحبها كثيرا.
 

 

القناة الأولى دراما رمضان رمضان مسلسل الكتيبة 101 مسلسل الكبير أوي

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