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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها القناطر والفيوم.. كواليس مسلسل رسالة الإمام وأبرز أماكن التصوير

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

تحدث تيمور تيمور، مدير تصوير مسلسل رسالة الإمام عن كواليس مسلسل رسالة الإمام، قائلًا إن المسلسل عندما عُرض عليه في البداية حلقاته لم تكن مكتملة بعد، متابعًا أن الحقبة الزمنية للعمل سببت له تخوفا؛ وذلك بسبب مصادر الإضاءة، ففي هذه الحقبة كانت الإضاءة تعتمد على الشموع وإضاءة الشمس في الخارج.

وأضاف “تيمور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر مثّل له تحديًا في كونه يريد نقل صورة طبيعية للمشاهد، موضحًا أن ما أعطاه دفعة حماس للعمل على هذا المسلسل والإطلاع على هذه الحقبة الزمنية هو حماس مخرج العمل بجانب “ديكور المسلسل”.
 

وأكد مدير تصوير مسلسل رسالة الإمام، أن رؤية العمل كان عليه توافق من ناحيته ومن قبل المخرج ومهندس الديكور، معقبًا: “كلنا كنا متفقين على الشكل اللي كنا عايزين نطلع فيه في المسلسل”.

أماكن تصوير مسلسل رسالة الإمام
 

وتابع مدير تصوير مسلسل رسالة الإمام أنه تم اختيار أماكن تصوير العمل حتى تتماشى مع الحقبة الزمنية، حيث تم التصوير في عدد من الأماكن منها القناطر والفيوم ووادي حيتان، مضيفًا: “كل الأماكن دي ساعدتنا أن احنا نقدم صورة قريبة من الواقع”.

 

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