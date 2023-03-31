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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان 2023.. مسلسلات المتحدة تتصدر مشاهدات الجالية العربية بفرنسا

جعفر العمدة
جعفر العمدة

عرض برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد آراء المواطنين العرب في عدد من الدول العربية، والجاليات بالدول الأوروبية، عن الدراما المصرية في موسم رمضان الحالي.

وأشاد عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، بالمسلسلات والدراما المصرية، وقالت إحدى السيدات إن الأجواء الرمضانية ترتبط بالمسلسلات المصرية، وأنها تتابع من المسلسلات المصرية "الكبيرة قوي 7"، و"جعفر العمدة"، و"جميلة".

وعرض التقرير آراء عدد من المواطنين المصريين والعرب من الجالية العربية بفرنسا، الذين أشادوا بمسلسلات "جعفر العمدة، رسالة الإمام، وكتيبة 101"، وأكدوا أن المسلسلات تحدثت عن الواقع المصري.

وقالت إحدى أفراد الجالية في فرنسا، إنهم يتابعون الدراما المصرية، وأنه من الملاحظ أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال العام الماضي والحالي بدأت تستعيد مكانة الدراما المصرية مرة أخرى، وأن الجالية المصرية والعربية لا يتابعون سوى إنتاج المتحدة ومنها "الكتيبة 101"، و"رسالة الإمام"، و"سره الباتع".

ولفت أحد الشباب بالجالية العربية بفرنسا، إلى أن المسلسلات المصرية تجعلهم يعيشون الأجواء المصرية التي يفتقدونها بالغربة، مشيرًا إلى مشاهدته للعديد من المسلسلات المصرية هذا العام مثل الكتيبة 101، بعدما تابع على مدار الأعوام الماضية مسلسل الاختيار، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في إنتاج مسلسلات رائعة.

 

القاهرة الإخبارية موسم رمضان الدراما الدراما المصرية السعودية

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