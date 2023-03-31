مسرحية أراجوز وأراجوزتا في ثاني ليالي أهلا رمضان بالحديقة الثقافية

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فى تقديم ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وإشراف د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويتضمن برنامج اليوم الجمعة ٩ رمضان ٣١ مارس العديد من الفعاليات منها ورش فنية متخصصة، ورش دمج، صالون المبدع الصغير ولقاء مع المبدعة الصغيرة حبيبة عماد الدين، الحاصلة على جائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال الرسم، بحضور الفنانة شيماء الكيلاني، ويدير اللقاء الفنان جلال الدين جمال.

وعلى المسرح الكبير يقام صالون "فى محبة الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بعنوان "الصوم قوة إرادة ومثابرة" بحضور الشيخ عماد محمد مجاهد، والكاتبة هجرة الصاوي، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز، يدير اللقاء الباحث أحمد عبد العليم مدير عام البحوث والدراسات.

يليه عرض مسرحية "أراجوز وأراجوزتا" تأليف سعيد حجاج، إخراج ناصر عبد التواب. ثم عرض فريق "كذالون" للعرائس والمسرح المضيء للمخرج شعبان أبو الفضل، وعرض فرقة "كروكي" لعرائس الماريونت للفنان خالد خريبى.

ويختتم اليوم بعرض السيرك القومي، ومسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.