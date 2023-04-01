وش إجرام.. حبس 3 أشخاص لإتجارهم في المواد والأقراص المخدرة بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكن رجال أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة بالتجمع الأول.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في الأقراص والمواد المخدرة.

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم" ، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة "جميعها تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر" - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية لمخدر البودر - زجاجة من سائل الكيتامين المخدر - قطعة معدنية تستخدم لطحن المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة – أرجيلة زجاجية صغيرة الحجم تستخدم في تعاطي المواد المخدرة) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.