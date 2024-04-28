حتحوت يكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع للقاء دريمز الغاني

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك، والذي سيخوض مباراة دريمز الغاني التي ستقام اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استقر على تشكيل مباراة الغد والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري

وأوضح حتحوت، إن الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، عقد جلسات منفردة مع عدد من اللاعبين بفندق إقامة الأبيض، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني، وشهدت الجلسات تحفيز المندوه لجميع أفراد الفريق من أجل حسم الصعود إلى نهائي البطولة، وتخطي عقبة دريمز الغاني في لقاء الغد.

وطالب الدكتور حسام المندوه الجميع بضرورة التكاتف من أجل عبور هذه المباراة وإسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك.



