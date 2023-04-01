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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاج تدهور الذاكرة.. تناول 6 أطعمة غنية بالمغنيسيوم

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الخر

يعتبر الخرف شكلاً متدرجًا من تدهور الذاكرة حيث تتدهور القدرة على التفكير بسبب فقدان خلايا الدماغ. مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي وراء حدوث الخرف .

 

قد يعاني الشخص المصاب بالخرف من عدد من الأعراض التي تعرقل بشكل خطير حياته أو حياتها والروتين اليومي ، مما يؤدي إلى استنفاد مهارات الذاكرة لدى المريض وقدراته على التفكير والوظائف المعرفية وفقا لما نشره موقع هيلثي .

يعتبر الخرف أكثر انتشارًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، ولكنه قد يصيب أيضًا الأفراد الأصغر سنًا ، بدءًا من الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر. 

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هناك العديد من أنواع الخرف ، وأكثرها شيوعًا هو مرض الزهايمر ، يليه خَرَف أجسام ليوي ، والخرف الجبهي الصدغي ، واضطرابات الأوعية الدموية ، والخرف المختلط.

 

المغنيسيوم لعلاج الخرف من المهم ملاحظة أنه لا يوجد علاج للخرف في الوقت الحالي ، وبالتالي يركز العديد من الباحثين على الاستراتيجيات الوقائية مثل النظام الغذائي.

 تشير بعض الدراسات إلى أن المغنيسيوم الغذائي مرتبط بتحسين الوظيفة الإدراكية وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف . 

 

درس الباحثون مؤخرًا آثار تناول المغنيسيوم على مخاطر الإصابة بالخرف. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول كميات كبيرة من المغنيسيوم يرتبط بتحسين صحة الدماغ ، وخاصة بالنسبة للنساء.

علاوة على ذلك ، وجد الباحثون أن الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 550 مجم من المغنيسيوم يوميًا بحلول عمر 55 عامًا يكون عمر دماغهم أقل بنحو عام واحد من أولئك الذين يستهلكون 350 مجم يوميًا ، وهو ما يقارب متوسط ​​المدخول اليومي.

 

 أكثر من 480،000 عدوى المسالك البولية يمكن أن تسببها الإشريكية القولونية الموجودة في لحم كيما وفقًا لذلك ، قد تؤدي زيادة تناول المغنيسيوم بنسبة 41٪ إلى تحسين صحة الدماغ والحفاظ على القدرة المعرفية وتقليل خطر الإصابة بالخرف  .

 

 بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن تناول المغنيسيوم بكميات كبيرة كان أكثر حماية للأعصاب بالنسبة للنساء من الرجال ، وللنساء في فترة ما بعد انقطاع الطمث مقارنة بالنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

 الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

 الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم لتناولها إليك بعض الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

 

1. الشوكولاته الداكنة الشوكولاتة الداكنة مصدر ممتاز للمغنيسيوم (252.2 مجم / 100 جم). اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو الصلب للحصول على فوائد المغنيسيوم. 

 

2. السبانخ كما هو الحال مع معظم الخضر الورقية الداكنة ، تعتبر السبانخ من الأطعمة المغذية للغاية. كوب واحد من السبانخ المطبوخة يحتوي على 157 ملليغرام من المغنيسيوم. 

 

3. الأفوكادو ليس هناك شك في أن الأفوكادو هي ثمار مغذية بشكل لا يصدق وهي أيضًا مصادر لذيذة للمغنيسيوم. تحتوي حبة أفوكادو متوسطة الحجم على 58 مجم من المغنيسيوم ، والتي تمثل 14٪ من القيمة اليومية للمغنيسيوم.

 

 4. الكينوا هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالكينوا ، بما في ذلك حقيقة أنها مصدر للبروتين والمعادن. يحتوي كوب واحد من الكينوا المطبوخة على 118 مجم من المغنيسيوم. 

 

5. اللوز والكاجو والفول السوداني إلى جانب كونها وجبات خفيفة صحية ، فإن اللوز والكاجو والفول السوداني مليئة أيضًا بالمغنيسيوم. تحتوي أونصة واحدة من اللوز على 80 مجم من المغنيسيوم ، وهو ما يمثل حوالي 20 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها.

 

 6. الفاصوليا السوداء تعتبر الفوائد الصحية لجميع الفاصوليا كبيرة ، لكن الفاصوليا السوداء ، التي تحتوي على 120 ملغ من المغنيسيوم لكل كوب ، هي الأفضل. يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وهو مهم أيضًا للحفاظ على قوة العظام ، وكذلك وظيفة العضلات والأعصاب. تعتبر الفاصوليا السوداء أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين ومضادات الأكسدة.

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