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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

نيللي كريم
نيللي كريم

تمكنت الفنانة نيللي كريم من تصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية ، وذلك تزامناً مع عرض الحلقة التاسعة عملة نادرة ، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني . 

وحققت الفنانة نيللي كريم نجاح كبير من خلال مسلسلها عملة نادرة ، حيث حظت على إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الذين عبروا عن اعجابهم باتقانها للهجة الصعيدية . 

بعض التعليقات على إداء نيللي كريم 
بعض التعليقات على إداء نيللي كريم 

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، نداموسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلىعدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجةعبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة :

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة، صراع كبير بين عبد الجبار وابنته أنس بعد معرفته أنها تسببت في هرب عبيدة من قبضته. 

تثور أنس على عادات و تقاليد والدها و تخبر الجميع بصوت مسموع يكاد يصل لوالدها و هي تتحدث عن ظلمه.
يخبر عطية أبو عصايا اخوه الكبير و عصام ان عبد الجبار السبب في خطف عبيدة و ان أنس من هربته، يقابلها عصام و يعاتبها على ما فعلت و ترد عليه بفتور و قوه و تطلب منه انهاء علاقتهم بعد وعدها لوالدها.

 

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم مدحت العدل محمد لطفي جمال سليمان مريم الخشت

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