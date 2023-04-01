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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة عاجلة في سعر جرام الذهب عيار 21

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب اليوم مؤخرا حالة من التذبذب، ولكن اليوم السبت شهدت استقرارًا نسبيًا بمحال الصاغة في مصر، أسعار الذهب بمحال الصاغة دون مصنعية.

حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيهًا للبيع والشراء 2225 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 2497 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 22، في محال الصاغة بدون مصنعية اليوم، حيث سجل نحو 2289 جنيهًا للبيع والشراء 2331 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، استقرارًا بمحال الصاغة، بنحو 17480 جنيهًا للبيع و17800 جنيه للشراء. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم، 1873 جنيهًا للبيع والشراء 1907 جنيهات، بينما سجل عيار 14 للبيع 1457 جنيهًا و1483 جنيهًا للشراء، كما يبلغ سعر عيار 12 نحو 1249 جنيهًا للبيع و1271 جنيهًا للشراء.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، هدوء نسبي في أسعار الذهب مع انحسار السيولة تدريجيا، خاصة إذا أعلنت البنوك عن شهادات إدخار ذات فائدة أعلى لاستيعاب السيولة المتوفرة من استحقاق شهادات الـ 18%.

ونصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب خلال تصريحات تلفزيونية، المواطنين بالتريث وترقب الأسعار وعدم الشراء في الوقت الراهن لحين انخفاض السعر والوصول إلى السعر العادل.

 

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