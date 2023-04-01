عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. أمين الإفتاء يوضح

صدى البلد

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن..  سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك،  وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة القرآن لها شروط وآداب، فالشروط تكمن في الوضوء قبل القراءة على رأي جمهور الفقهاء، ولا يقرأ في مكان به نجاسات أو يقرأ وهو على جنابة، أو للمرأة في حالة الحيض والنفاس.

وبالنسبة لآداب قراءة القرآن، فإنها تكمن في القراءة بالحجاب بالنسبة للمرأة، وستر العورة بالنسبة للرجل، وكذلك استقبال القبلة، والقراءة بتدبر وتأني.

وذكر أنه بناء على ذلك، فإنه يجوز قراءة القرآن بالنسبة للمرأة في المنزل بدون حجاب، وإن كان من الاولى أن تقرأ وهي مرتدية الحجاب.

أسهل طريقة للحائض لقراءة القرآن

 

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن طريقة سهلة لقراءة الحائض القرآن في رمضان ، منوها بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى عدم جواز قراءة القرآن من المرأة في وقت عادتها الشهرية، بينما ذهب المالكية إلى الجواز.

وتابع مركز الأزهر: وللمرأة أن تقرأ القرآن وتقلد مَن أجاز، من غير مس المصحف، كأن تقرأ من حِفظها أو من هاتفها؛ إذ لا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف.

 

حكم قراءة الحائض القرآن من الموبايل 

 

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد "عبدالسميع" قائلًا: إنه لا مانع للحائض أن تقرأ الورد اليومي لأن ذلك ذكرًا وليس قراءة للقرآن، إنما يحرم على الحائض قراءته.

قراءة القران آداب قراءة القرآن ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن استقبال القبلة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

ترشيحاتنا

الضرائب: استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات حتى مساء الأحد 2 أبريل

3 ساعات ونصف مدة الصوم بقرية خليجية.. تعرف عليها

ليفربول يتحدى مانشستر سيتي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن

الصحف البحرينية : محاكمة ترامب الثلاثاء وفيروس ماربورغ القاتل يهدد العالم وموسكو تشيد بسياسة المنامة

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. أمين الإفتاء يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

فيديو

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ