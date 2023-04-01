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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنا قتلت أمكم.. نورا ضحية زوجها الجزار خلص عليها أمام أطفالها

أسرة المجني عليها
أسرة المجني عليها

أسدلت محكمة جنايات وادي النطرون، الستار على قضية قتل جزار لزوجته حيث أصدرت حكمها اليوم بالسجن 15 عاما عليه في أولى جلسات محاكمته.

 

جاء ذلك بحضور أسرتها التي طالبت بإعدامه بعد قتل نجلتهم تاركة 4 أطفال صغار.

 

نورا شابة في الثلاثينات من عمرها ابنة قرية سبك الأحد بمركز أشمون في محافظة المنوفية تزوجت من نجل عمها الجزار منذ 10 أعوام أسفرت عن إنجاب 4 أطفال صغار.

وفي يوم نشبت مشاجرة بين نورا وزوجها حيث قررت ترك المنزل وتوجهت إلى منزل أسرتها حيث قضت معهم نحو 3 أشهر ونصف وقام زوجها بمحاولة الصلح عدة مرات وأرسل أعمامه من أجل إصلاحها وعودتها للمنزل.

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عادت نورا إلى المنزل بعد أن تعهد أقاربها بأن زوجها سيعاملها جيدا وعادت ولكنها اخبرت والدتها باكية قائلة " انا مش عاوزة اروح انا هرجعلكم جثة هيقتلني انا عارفة" إلا أن والدتها طمئنتها من أجل أن تعود لمنزلها لتربي أبناءها الصغار مع والدهم.

 

عادت نورا إلى منزل زوجها ولكن ما لبث أن نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة قام علي إثرها زوجها بضربها بميزان حديد ومكواة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة حيث قام بحبس أطفالها داخل حجرة وعقب الانتهاء من قتلها احضر أولادها لرؤية جثة والدتهم قائلا " تعالوا شوفوا امكم انا قتلتها".

 

هرولت طفلتها الصغيرة باكية الي جدها من أجل أخباره بأن والدها قتل والدتها وتركها غارقة في دماءها ، هرول الجد الي المنزل ليجد نجلته جثة هامدة غارقة في دماءها بعد ساعات من عودتها لمنزل زوجها نجل عمها الجزار.

 

رحلت نورا وتركت وراءها 4 أطفال وأم وأب يبكون نجلتهم ويرعون صغارها رغم أن حالتهم المادية لا تقدر على تحمل أعباء اطفال صغار.

 

بينما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة ونشوب مشاجرة مع زوجته غضب منها كثيرا بسبب حديثها ولم يتمالك أعصابه وقام بضربها علي رأسها حتي الموت.

 

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمصرع ربة منزل على يد زوجها.

 

بالانتقال تبين وفاة " ن.ص.ا " ٢٩ سنة ربة منزل متأثرة بإصابتها بكسر في رأسها عقب قيام زوجها " م.ج.ا " ٣٨ سنة جزار ونجل عمها بضربها بمكواة وميزان حديد في رأسها .

 

وتمكنت قوات الشرطة بمركز أشمون من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة حيث أكد أنه متزوج ولديه ٤ من الأبناء أكبرهم ١٠ سنوات وقام بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، حيث نشبت بينهم مشاجرة قام علي إثرها بضربها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

قضية قتل محافظة المنوفية المنوفية وادي النطرون خلافات عائلية قوات الشرطة مصرع ربة منزل

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