سعر أغلى عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 2-4-2023

ثبت سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة من بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو2457 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم 2-4-2023

عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1877 جنيها للشراء

استقرار الذهب

وشهد سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة إذ شمل معظم الأعيرة المختلفة، وفقا لتقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المعني بسعر المشغولات الذهبية.

استقرار الذهب

حسبما كشفته تقارير صادرة عن منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، فقد ا

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1433 جنيها للبيع و 1460 جنيها للشراء .

عيار 21

واستقر سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2150 جنيها للبيع و 2190 جنيها للشراء



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.52 ألف جنيها للشراء

رفع سعر الفائدة

من جانبه أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن قرار رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، وتأثيره على أسعار الذهب داخل السوق المصري.

وأضاف هاني ميلاد في تصريحات له: أن سوق الذهب الآن ضبابي، والأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار، كما أن سعر الذهب سيشهد استقرارا أكثر بعد تحريك بعد تحريك العملة.

وأوضح أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن المواطنين مازلوا يشترون الذهب لأنه الملاذ الآمن في الاستثمار

أوقية الذهب





وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيها للبيع و 77.84 ألف جنيه للشراء.

روسيا والذهب

وعلي سياق متصل أظهرت تقارير صادرة عن المصرف المركزي الروسي، عن ارتفاع احتياطي البلاد دوليا من الذهب والعملات الأجنبية إلى 594.6 مليار دولار.

وقال المصرف الروسي إن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 17 إلى 24 مارس الحالي بزيادة مقدارها 8.8 مليار دولار لتصل إلى 594.6 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى 17 مارس الحالي 585.8 مليار دولار.

وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الحالي 598.8 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.



ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.



كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب إلي نحو 2.457 مليون جنيه للبيع و 2.502 مليون جنيه للشراء.

تذبذب أسعار الذهب

أجمع الخبراء والمحللون على أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون ذو قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد عدم استقرار وحالة من الضبابية، ما أدى إلى وجود تفاوت في الأسعار المعلنة داخل السوق المحلي، مع تحركات سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي، وانتشار شائعات التعويم.



لفت، إلى أن «أي صاغة» تحاول عرض الأسعار العادلة، بما يحفظ حق العملاء والتجار، والأسعار المعلنة تتفاوت تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فرقًا في سعر الجرام.

انخفضت أسعار الذهب في ختام التداولات بفعل قوة الدولار الأميركي، ‏لكنها حققت ثاني مكاسبها الفصلية على التوالي في الربع السنوي الأول من العام ‏الجاري حيث تسببت الرهانات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبطئ ‏وتيرة رفع أسعار الفائدة في اتجاه المستثمرين إلى المعدن النفيس.‏

تراجع عالمي



وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ إلى 1968.25 دولارًا للأونصة بحلول ‏الساعة 1826 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ عقب ‏البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بشكل متواضع في ‏فبراير شباط. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.6% ‏إلى 1986.2 دولار للأونصة.‏



وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 8.1% في مارس آذار، كما حقق ‏مكاسب فصلية بنسبة 8.8% في الربع الأول.‏