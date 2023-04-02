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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد انهياره ووفاة 51 شخصا.. لماذا يبنى الهندوس معابدهم فوق آبار مياه ؟

انهيار معبد هندوسي
انهيار معبد هندوسي - AFP

حادث مأساوي شهده عشرات المصلين في الهند، إذ انهار معبد هندوسي على الموجودين بداخله، لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد لأن المعبد تم بناءه أعلى بئر مياه فأصبح الناجون من انهيار المعبد عالقون في البئر.

انهيار معبد هندوسي

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أعلن المسؤولون أن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي، وصل إلى 51 قتيلا، بالإضافة إلى غرق العشرات من المصلين في بئر عميق في المعبد الهندوسي.

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وقع هذا الحادث في المعبد بمدينة “إندور” بوسط الهند، يوم الخميس، عندما تجمع المصلون داخل معبد “بيليسوار ماهاديف جليلال” لحضور مهرجان رام نافامي.

وانهارت الأرضية بسبب الوزن الزائد، مما تسبب في سقوطهم في بئر عميق، وقال إلياراجات. وهو مسؤول محلي كبير أن السبب الرئيسي للوفيات ربما يكون الغرق لأن البئر كان عمقها 18.3 مترا وكان بها الكثير من المياه.

سر بناء المعابد فوق آبار مياه

وقال إن السلطات تعتقد أن 80 شخصا كانوا في المعبد عندما وقعت المأساة، وأن البحث عن ناجين مستمر، وأصيب 16 شخص بإصابات بالغة.

المعابد المبنية فوق الآبار، كانت عنصرًا أساسيًا في العمارة الهندية حتى القرن التاسع عشر. وتعد الآبار المزخرفة ومتعددة المستويات الآن من بين أفضل مناطق الجذب السياحي في البلاد.

وقال أحد الناجين لوسائل إعلام محلية إن الأرضية كانت مصنوعة فقط من ألواح حجرية وحديد، ووفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، فتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا ضد اثنين من كبار المديرين في الصندوق الخاص الذي يدير المعبد.

حادث الهند الإنهيار الأرضي معابد هندوسية

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