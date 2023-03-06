وزير الآثار الأسبق: أبو الهول المكتشف قرب معبد دندرة أحد التماثيل الطقسية .. فيديو

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق ورئيس البعثة الأثرية لجامعة عين شمس في دندرة، إن تمثال أبو الهول المكتشف في معبد دندرة من التماثيل الطقسية، وهي تماثيل معروفة في العصرين البطلمي والروماني، وحيث كان من المفترض أن يمسك التمثال إناء يحتوي على عطور كطقس للأرباب.

وأضاف "الدماطي"، خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن تمثال أبو الهول المكتشف يعد قطعة فنية متميزة من العصر الروماني.

وأشار إلى أنه جرى الكشف عن التمثال أمس في الساعة العاشرة صباحا، وجرى اليوم استكمال الحفر في نفس الموقع، جرى الكشف عن قاعدة التمثال، متمثلة في 4 كتل حجرية، وبعد رفعها تبين أن واحدة منهم عبارة عن لوحة ملكية من العصر الروماني وحالتها ممتازة، يعلوها من أعلى قرص الشمس المجنح، والرموز المكتوبة فيه 3 أسطر باللغة الهيروغليفية وأخرى بالديموطيقية.