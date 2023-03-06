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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الآثار الأسبق: أبو الهول المكتشف قرب معبد دندرة أحد التماثيل الطقسية .. فيديو

تمثال أبو الهول
تمثال أبو الهول

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق ورئيس البعثة الأثرية لجامعة عين شمس في دندرة، إن تمثال أبو الهول المكتشف في معبد دندرة من التماثيل الطقسية، وهي تماثيل معروفة في العصرين البطلمي والروماني، وحيث كان من المفترض أن يمسك التمثال إناء يحتوي على عطور كطقس للأرباب.

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وزير الآثار الأسبق: اكتشفنا تمثال أبو الهول بدندرة داخل حوض لتخزين المياه ..فيديو

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اكتشاف تمثال على هيئة «أبو الهول» في معبد دندرة بقنا

وأضاف "الدماطي"، خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن تمثال أبو الهول المكتشف يعد قطعة فنية متميزة من العصر الروماني.

وأشار إلى أنه جرى الكشف عن التمثال أمس في الساعة العاشرة صباحا، وجرى اليوم استكمال الحفر في نفس الموقع، جرى الكشف عن قاعدة التمثال، متمثلة في 4 كتل حجرية، وبعد رفعها تبين أن واحدة منهم عبارة عن لوحة ملكية من العصر الروماني وحالتها ممتازة، يعلوها من أعلى قرص الشمس المجنح، والرموز المكتوبة فيه 3 أسطر باللغة الهيروغليفية وأخرى بالديموطيقية.

جامعة عين شمس اللغة الهيروغليفية البعثة الأثرية وزير الآثار الأسبق المساء مع قصواء الدكتور ممدوح الدماطي الإعلامية قصواء الخلالي

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