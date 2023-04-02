عندك رخصة.. متي يكون صيام الأمهات المرضعات غير مقبول؟

تؤثر الرضاعة وقت الصيام على الكثير من الأمهات، لذلك يجب أن تكون كل أم على دراية كافية بالنصائح وقت الصيام خلال الرضاعة الطبيعية.

وتقول الدكتورة أسماء عبد البر علي صفحتها بالفيسبوك إن كل أم تقوم بالرضاعة الطبيعية يكون لها رخصة فى إفطار رمضان، ولكن لقدسية هذا الشهر وانتظاره من عام لآخر، تتوق الكثيرات منهن إلى صيامه، لذلك نقدم لك الرأى الطبى فى صيام الأم المرضعة ونصائح فى حال صامت.





- إذا كان معدل زيادة وزن الطفل قليلة ولا يزيد بالمعدل الطبيعى فيجب إفطارها.



- يمكنها الصيام إذا لم يقل اللين فى فترة الصوم.



- لا يمكن الصيام إذا كانت تشعر بدوخة وإجهاد مستمر.



- إذا شعرت الأم أن الطفل يزيد من البكاء فى الفترة التى تصوم فيها فتتوقف وتفطر.



إذا كانت صحتها وصحة الطفل جيدة يجب أن تتبع هذه الخطوات فى الصيام:



- أول 6 أشهر من عمر الطفل ترضعه رضاعة طبيعية خلال الافطار وصناعى فى الصيام إذا كانت تعطيه الاثنين من قبل الصيام.



- زيادة تناول السوائل فيجب أن لا تقل عن 3 لتر بمعدل من 8 إلى 12 كوب ماء.



- تبتعد عن الأطعمة الدسمة تماما وتقلل من الحلويات.



- الأملاح قليلة جدا والابتعاد عن المخلل.