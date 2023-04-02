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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب يوضح موقفه من ابتعاد بناته عن التمثيل في "أنا والقناع"

لطقي لبيب
لطقي لبيب

يعرض اليوم الجزء الثاني من حلقة الفنان الكبير لطفي لبيب مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، وذلك في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc. 

ويكشف اليوم الفنان الكبير موقفه من إبعاد بناته عن مهنة التمثيل، ومن الشخصية التي يعتبرها خليفته في السينما والدراما. 

جدير بالذكر، أن الجزء الأول من الحلقة أمس جاء تزامنًا مع ذكرى العبور في العاشر من رمضان في حرب أكتوبر ٧٣، والتي شارك فيها النجم الكبير جنديًا في الكتيبة ٢٦، وروي كواليس أصعب اللحظات التي مرت في تاريخ مصر ولحظات الانتصار العظيم. 

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله. 

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.
 

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