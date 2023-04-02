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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة إرنا، اليوم الأحد أن الحرس الثوري احتجز سفينة أجنبية.

وجاء في النبأ “ الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب”.

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وكانت قد توعدت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بالرد على مقتل اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين في هجوم على سوريا الجمعة الماضي.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها سترد على مقتل ضابطي الحرس الثوري بسوريا في المكان والزمان المناسبين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألمح في وقت سابق، بأن إسرائيل "تكافح الإرهاب بقوة"، كما تحارب أعداءها على جميع الجبهات.

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