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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل

كاظم الساهر
كاظم الساهر
سعيد فراج

يحيي الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا فى عمان ، وذلك فى 14 اغسطس المقبل، وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في مدينة إسطنبول التركية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاء أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في تركيا بين الفئات السعرية التالية: (4007.36 جنيه مصري، 5137.64 جنيه مصري، 10532.16 جنيه مصري، 16183.57 جنيه مصري، 21321.21 جنيه مصري، 32110.25 جنيه مصري، 42899.29 جنيه مصري، 54202.10 جنيه مصري).

ويحيي كاظم الساهر، حفل غنائي في مدينة إسطنبول التركية، يوم 9 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

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