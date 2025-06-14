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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

تتجه أنظار جماهير الكرة في الساعات الأولى من صباح الأحد، نحو ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، حيث يلتقي النادي الأهلي بنظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من إنتر ميامي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

 موعد المباراة:

الأهلي vs إنتر ميامي

التاريخ: الأحد 15 يونيو 2025

الوقت: الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة – 8:00 مساءً بتوقيت ميامي

الملعب: هارد روك – ميامي


القنوات الناقلة:

أعلنت مجموعة قنوات MBC حصولها على حقوق بث البطولة كاملة، ومن المقرر نقل المباراة عبر:

MBC مصر 1

MBC مصر 2

MBC Action

 المعلقون:

مدحت شلبي وفارس عوض عبر قناتي MBC مصر 1 و2

فهد العتيبي عبر قناة MBC Action


ترددات القنوات الناقلة على نايل سات:

MBC مصر 1  

  11471  أفقي 27500


MBC مصر 2   

 11823  أفقي  27500


MBC Action

11471  أفقي 27500


MBC مصر

HD  11219 أفقي 27500


قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية 2025:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – أحمد رمضان بيكهام – محمد هاني – خالد عبد الفتاح – عمر كمال عبد الواحد – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – جراديشار – وسام أبو علي

مباريات الأهلي في المجموعة الأولى:

أمام فريق إنتر ميامي - 15 يونيو

أمام فريق بالميراس - 19 يونيو

أمام فريق بورتو البرتغالي -  24 يونيو

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