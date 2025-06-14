قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية فجر الغد، الأحد، لمتابعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها على استاد هارد روك، الملعب الذي يتسع لـ 64 ألف متفرج.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر قناتي إم بي سي 1 و2، بالإضافة إلى إم بي سي أكشن.

معلق مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر اليوم، عبر قناة MBC مصر فارس عوض، وMBC مصر 2 مدحت شلبي، وعلى قناة MBC Action فهد العتيبي.

تنطلق مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم الأحد 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، الموافق التاسعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة.