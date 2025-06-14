البلد كلها في ظهرك.. خالد الغندور يعلق على لقاء الأهلي وإنتر ميامي

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسائل قبل لقاء الأهلي وإنتر ميامي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الغندور ، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك: “شدي حيلك يا بلد النهاردة الكل في ظهر الأهلي، وسيبكم من الراجل اللي بيلقح بالكلام يا زملكاوية في امريكا”.

وتابع: “مباراة الأهلي هي الأسهل، لاعبي انتر ميامي الجامدين فوق ال 40 سنة، والأهلي لاعيبته أقوى وهيلعب بزيه الرسمي مع وجود إصابات مؤثرة بإنتر ميامي”.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت الولايات المتحدة، والثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: إمام عاشور - محمد علي بن رمضان - مروان عطية

الهجوم: تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي المشاركة في المونديال 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أليو ديانج، زيزو، ووسام أبو علي.