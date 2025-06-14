ظهور لافت لـ محمد زيدان بصحبة ابنه على إنستجرام

شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد زيدان برفقة ابنه في أحدث ظهور، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا.

محمد زيدان وابنه على انستجرام

من ناحية اخري، كان قد ردَّ محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، على تصريحات محمد بركات حول أفضل مهاجم من وجهة نظره، والتي رأى زيدان أنها تقلل من شأنه.

وكان بركات قد صرّح في لقاء تلفزيوني بأن عماد متعب هو أفضل مهاجم ويفوق محمد زيدان من وجهة نظره.

وكتب زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا علاقتي مع بركات عمرها ما كانت وحشة، ومستغرب جدًا إنه بيقلل مني بعد السنين دي كلها!"

وأضاف: "أكيد طبعًا عماد متعب مهاجم كبير جدًا، وأنا بحترمه وبحترم تاريخه الكبير، لكن برضه أنا في الآخر محمد زيدان."

وتابع: “على فكرة يا بركات، أنت قلت إن عماد كان بيلعب على بعد أمتار منك، علشان كده كنت عارفه كويس في الملعب، يمكن علشان كنت بتشوفني من بعيد، فمش عارف مين زيدان”.