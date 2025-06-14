محمد شريف يستمتع بعطلته الصيفية.. شاهد

شارك محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد شريف من يخت في البحر، أثناء قضائه عطلة صيفية.

محمد شريف في أحدث ظهور

ورد محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق، على كثرة الأخبار المتداولة مؤخرًا حول انتقاله لأحد الأندية المصرية بالميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب محمد شريف في منشور عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هو مين اللي رمى الكلام ده كمية هري مش طبيعية مش ممكن بجد كل يوم بروح نادي".

وارتبط اسم محمد شريف بالانتقال لـ ناديي الزمالك وبيراميدز في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي.