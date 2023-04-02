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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرش ومخدرات .. تفاصيل مقتل شخص بالرصاص بالقليوبية

متهمين
متهمين

لقى شخص بالقليوبية يدعي إبراهيم. ا وشهر ته "دبدوب" مصرعه علي يد 4 أشخاص بسب رفضه لهم لتجارة المخدرات أمام منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، فقام أحدهم  بالتعدى على نجلته وابنه عمها إنتقاما منه، فقامت الفتاتان بتحرير محضر ضده اتهموه فيه بالتحرش والتعدى عليهن، فقام المتهم بالاستعانة بباقي المتهمين بقتل المجنى عليه بوابل من الأعيرة النارية محدثين إصابته التى أودت بحياته.

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وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة الخانكة، يفيد بمصرع شخص يدعى إبراهيم. ا، 46 سنة، وشهرتة"دبدوب" علي يد 4 أشخاص ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجنى عليه بعدد من الطلقات النارية التى أودت بحياته. 
وكشفت التحريات أن المتهمين سبق وأن حدث مشاجرة مع المجنى عليه لرفضه لهم بيع تجارة المخدرات امام منزله، فقام احد المتهمين بالتحرش والتعدى على نجلته وابنه عمها وفور علمه بتحرير محضر له، قام بالأستعانة بباقي المتهمين وقتلوا المجنى عليه بوابل من الأعيرة النارية التى أودت بحياته. 
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثلاثة متهمين وجري عرضهم على جهات التحقيق والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وجار ضبط المتهم الهارب.

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