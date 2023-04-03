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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفى صائما.. شاب يلقى حتفه بعد سقوطه من الطابق الـ12 بدمياط| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حادث مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معني، عقب سقوط طالب بكلية الهندسة من الطابق الـ 12 وهو صائما، الأمر الذي تسبب في وفاته في نهار رمضان. 

شهدت منطقة مصنع كاوتش بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم واقعة وفاة الشاب مصطفي ممدوح طالب بـ كلية الهندسة إثر سقوطه مفاجىء من الطابق 12 ببرج سكني لاختلال توازنه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة طوارئ طنطا الجامعي.

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مات صائماً

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة  وفاة الشاب "مصطفي ممدوح"20 سنة و سقوطه من الطابق 12 ببرج سكني مساء اليوم بمنطقة مصنع كاوتش بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته.


 

 

الغربية رمضان تفاصيل الهندسة كلية الهندسة طنطا

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