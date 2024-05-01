ضربة روسية.. 13 مصابا في حريق ضخم بميناء أوديسا الأوكراني

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، أن صاروخا باليستيا روسيا ضرب ميناء أوديسا الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على قنوات التواصل الاجتماعي “تيليجرام” ألسنة اللهب في الموقع وسحبا كبيرة من الدخان تتصاعد نحو السماء.

وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهي شركة كبيرة للبريد والبريد السريع، تعرض للقصف ونشرت مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام مع تطاير الحطام داخل المنشأة.

وتعد مدينة أوديسا هدفا متكررا للهجمات الروسية، وقد أصابت الصواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.