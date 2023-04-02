مؤلف مسلسل الكتيبة 101: بعد الاطلاع على الوثائق شعرت أننا عشنا الحرب

قال إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، إن الصعوبة الكبيرة في مثل هذا النوع من الأعمال تكمن في أنها تتعامل بجزء كبير حقيقي وأحداث حقيقة وقعت بالفعل.

وأضاف إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحرب على الإرهاب بدأت منذ عام 2011، وتوجد قصص كثيرة حقيقة وعمليات حقيقة وأبطال حقيقيون".

وأشار: "لكي نحكى المعارك التي خضوها والعمليات هذا صعب جدا"، موضحا أنه اطلع على وثائق وصور وفيديوهات للمشاركين في عمليات الحرب على الإرهاب.

وأوضح إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"،: "كل شيء تم هو موثق وموجود بالصور والفيديوهات والناس اللي شاركوا فيه ومنهم ما زال في الخدمة حتى الآن"، متابعا: " كل حاجة موجودة وموثقة وقبل الاطلاع على وثائق الحرب على الإرهاب كان في فرق كبير عن ما اطلعت".

وأكد: "كنت مدرك أن هناك حرب على الإرهاب في سيناء، ولكن بعد الشغل على العمل شعرت أننا عيشنا الحرب ولكن لم نشعر بها وكانت حرب حقيقة فيها تخطيط وعمليات وقوات وصعوبة كبيرة لم نكن نراها بهذا الشكل".

