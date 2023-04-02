عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف مسلسل الكتيبة 101: بعد الاطلاع على الوثائق شعرت أننا عشنا الحرب

الكتيبة 101
الكتيبة 101

قال إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، إن الصعوبة الكبيرة في مثل هذا النوع من الأعمال تكمن في أنها تتعامل بجزء كبير حقيقي وأحداث حقيقة وقعت بالفعل.

txt

عمر زهران عن مشاركته بمسلسل الكتيبة 101: عندي حب وتقديس للجيش المصري

txt

الكتيبة 101 الحلقة 11| جهود القوات المسلحة للأخذ بالثأر بعد حادث ليبيا الغادر

وأضاف إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحرب على الإرهاب بدأت منذ عام 2011، وتوجد قصص كثيرة حقيقة وعمليات حقيقة وأبطال حقيقيون".

 

وأشار: "لكي نحكى المعارك التي خضوها والعمليات هذا صعب جدا"، موضحا أنه اطلع على وثائق وصور وفيديوهات للمشاركين في عمليات الحرب على الإرهاب.

 

وأوضح إياد صالح، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"،: "كل شيء تم هو موثق وموجود بالصور والفيديوهات والناس اللي شاركوا فيه ومنهم ما زال في الخدمة حتى الآن"، متابعا: " كل حاجة موجودة وموثقة وقبل الاطلاع على وثائق الحرب على الإرهاب كان في فرق كبير عن ما اطلعت".

 

وأكد: "كنت مدرك أن هناك حرب على الإرهاب في سيناء، ولكن بعد الشغل على العمل شعرت أننا عيشنا الحرب ولكن لم نشعر بها وكانت حرب حقيقة فيها تخطيط وعمليات وقوات وصعوبة كبيرة لم نكن نراها بهذا الشكل".
 

الكتيبة 101 جهود القوات المسلحة القوات المسلحة اياد صالح برنامج التاسعة مسلسل الكتيبة 101

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

ترشيحاتنا

بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية على حساب فيوتشر

مطالبات بإضافة الزوجة المعاقة.. تعرف على حالات الجمع بين معاشين

أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن عودة سوريا للجامعة العربية

من لم يصل صلاة التراويح اليوم.. الإفتاء: لديك فرصة إلى هذا الوقت

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للسعودية

نقابة الصحفيين تمنح فرصة أخيرة للاشتراك في مشروع العلاج حتى 13 أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعدوه.. صورة لبائع كفيف وأولاده على الرصيف تهز السوشيال ميديا

أشهر صواني رمضان.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية الأصلية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي بعد الفطار مباشرة؟

مطعم فاروق.. تعرف على قصة أشهر مكان خيري في شهر رمضان..تفاصيل مدهشة

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ