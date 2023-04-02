الكتيبة الحلقة الحادية عشرة..جهود القوات المسلحة في الأخذ بالثأر بحادث ليبيا الغادر

كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكتيبة 101 الجهود التي قامت بها القوات المسلحة للرد على العملية الغادرة بليبيا عام 2015، مع إذاعة بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهير والذي وعد فيه بجلب حق الشهداء من الإرهابيين في لبيبا وتحديدا منطقة سرت.

وتطرقت الحلقة إلي العمليات النوعية التي قامت بها القوات المسلحة بجانب العمليات الجوية التي شنتها قوات الجيش للأخذ بالثأر، ليكون هذا أبلغ رد من قواتنا المسلحة علي هؤلاء التكفيريين.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101



ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101



ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.